Spinelli, soldi a pioggia a Toti: "Chiedeva sempre. Aldo ci sono le elezioni"

Inchiesta ligure, Spinelli rincara la dose contro Toti: "Mi diceva: ci sono le elezioni, ricordati le elezioni..."

L'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti rischia di allargarsi, oltre ai presunti aiuti elettorali, spuntano anche altri soldi pagati dall'imprenditore del porto Aldo Spinelli al governatore. Ma a complicare le cose per Toti arriva anche la strategia difensiva degli Spinelli, il figlio Roberto sta tentando con le sue dichiarazioni ai pm di trasformare il grande burattinaio in un burattino: "Papà non ci sta più con la testa..." . Intanto l'ex presidente del Livorno ai pm della procura di Genova svela nuovi dettagli. "Le cose elettorali le ho sempre date. Abbiamo fatto il Festival della Scienza, il Festival dei Fiori, abbiamo dato i contributi alle chiese, ho fatto il Palazzo di San Lorenzo... la chiesa di San Lorenzo". Nelle dichiarazioni a verbale degli Spinelli, padre e figlio, Toti - riporta La Repubblica - viene descritto come un uomo che "faceva la sceneggiata di cose impossibili" e che diceva sempre a scio’ Aldo "ci sono le elezioni, ricordati le elezioni" (copyright stavolta del figlio Roberto). Ecco, riuscire a dimostrare che il grande corruttore in realtà è un uomo anziano, vessato da chi gli chiedeva continuamente denaro promettendo e sapendo di non poter mantenere, pare proprio essere la strada intrapresa dai difensori degli Spinelli.

Il rapporto fra Paolo Signorini, ex presidente del porto arrestato e Aldo Spinelli ha sorpreso anche il figlio Roberto: "Lui ha trovato in questo Signorini - racconta Spinelli junior e lo riporta Repubblica - un supporto. Non c’era più mia madre, mio padre ha la quinta elementare ed è un uomo di 84 anni, ma Signorini è una persona laureata, scolarizzata, nella sua vita penso volesse fare il funzionario pubblico e poi è andato in Iren, uno di questo livello può fare queste cose?". E poi "per me era impossibile non farlo andare a Monte Carlo". Per quanto riguarda i bonifici ai partiti "io ho intimato a mio padre di non far più finanziamenti a soci da anni. Io non ho mai dato finanziamenti illeciti in cambio di favori. Più volte abbiamo pensato di mettere l’amministratore di sostegno a mio padre", dice alla giudice per le indagini preliminari l’imprenditore Roberto Spinelli.