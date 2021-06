Spoleto, prof agli alunni delle medie: "Dovete isolare quello scimpanzè"

L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha avviato un accertamento amministrativo per verificare l'episodio denunciato dal genitore di un alunno di una scuola di Spoleto. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. Il riferimento e' a un presunto caso di razzismo, in una scuola media, nel quale un docente avrebbe definito 'scimpanze'' uno studente di colore davanti alla classe. Anche il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha avviato accertamenti

"Bisogna isolare quello scimpanzè, non dovete parlare con lui"

"Bisogna isolare quello scimpanze', non dovete parlare con lui" sarebbe la frase attribuita a un insegnante di scuola media dal papa' di un adolescente nato nel nord Africa che ha sporto denuncia presentata a fine ottobre e ora oggetto di un'indagine della procura di Spoleto. La frase sarebbe stata pronunciata in assenza dell'alunno e a lui riferita dai compagni.

La famiglia: "Non è un caso isolato"

Secondo l'uomo il figlio ha quasi completamente disertato l'anno scolastico "perche' dopo episodi del genere non e' piu' voluto andare a scuola". Il genitore ha voluto rendere pubblica la denuncia, riportando la frase sui social. Secondo la famiglia l'episodio non sarebbe comunque isolato.