Sposa tradisce il marito con il testimone, a cerimonia appena finita

La sposa tradisce il marito con il testimone. Lui: "Tornate tutti a casa"

È stata una festa di matrimonio con sorpresa quella che si è svolta a Čačak, in Serbia. Come riporta Il Messaggero, subito dopo la cerimonia i novelli sposi e gli invitati si sono recati al ristorante. La sposa, prima del banchetto nunziale, si è andata a cambiare l'abito e non era da sola, con lei c'era il testimone di nozze.

Il marito, visto che la donna tardava ad arrivare, è andato a cercarla e una volta aperta la porta della stanza, ha trovato il testimone e la moglie a letto. Così, lo sposo dopo aver cacciato dalla camera i due si è rivolto agli invitati: "Cari ospiti, riprendete i vostri regali e tornate a casa. Perché la sposa è scappata insieme al testimone che ci ha appena sposato". Nonostante il banchetto non sia stato consumato, la coppia ha dovuto pagare tutte le spese del ristorante.