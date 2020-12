Steriltom aderisce a SpesaSospesa.org e dona 14 mila kg di polpa di pomodoro

L’azienda piacentina ha aderito al progetto SpesaSospesa.org con una donazione di beni di prima necessità a due Associazioni

Steriltom, azienda leader nel mercato della polpa di pomodoro a livello europeo, ha aderito al progetto SpesaSospesa.org, con una donazione di 12.000 kg di polpa di pomodoro che andrà in beneficenza alle persone più bisognose. In particolare, la donazione sarà così suddivisa: 900 kg all’Associazione Opere di Giustizia e Carità Onlus-Caritas Alessandria e i rimanenti 11.100 kg all’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus. L’iniziativa SpesaSospesa.org, promossa e ideata dal Comitato Lab00 Onlus, è basata sull’innovativa piattaforma digitale Regusto che consente l’acquisto, la vendita e l’offerta di beni di prima necessità, garantendo massima tracciabilità e trasparenza dei flussi grazie alla tecnologia blockchain, contribuendo anche alla riduzione dello spreco alimentare.

“Abbiamo aderito volentieri a questo progetto che ci permette di dare una mano concreta a chi è stato più colpito da un punto di vista economico in questo periodo di crisi. Steriltom anche durante le fasi più dure della pandemia non si è mai fermata per garantire la fornitura a mense, ospedali, case di cura e a tutti i suoi clienti. Con questa iniziativa vogliamo impegnarci ulteriormente verso il terzo settore, offrendo ciò che noi sappiamo fare meglio, ossia i nostri prodotti”. Spiega Alessandro Squeri, Direttore Generale di Steriltom.

Inoltre, in previsione del Natale, la Steriltom ha donato ulteriori 2.000 kg di polpa di pomodoro alla Caritas di Piacenza, territorio dove l’azienda ha sede.

La Steriltom è presente in oltre 80 paesi con un fatturato consolidato di oltre 80 milioni di euro grazie alla produzione dei suoi due stabilimenti di Piacenza e Ferrara, dove impiega oltre 100 risorse fisse durante l’anno e più di 500 stagionali per la campagna del pomodoro.