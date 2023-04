Strage Erba, esperti: “La scienza smentisce Frigerio, falsa memoria su Olindo"

Strage di Erba, i consulenti della difesa contro le dichiarazioni su Olinfo del teste Frigerio

Mario Frigerio, il cui racconto prima e la testimonianza in aula poi hanno avuto un ruolo importante nella condanna in via definita all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, non sarebbe stato idoneo a rendere testimonianza. "Dai nuovi dati clinici oggi disponibili sappiamo che ha reso le sue dichiarazioni dopo l'insorgenza di importanti cerebrolesioni" in particolare "causate dall'intossicazione da monossido di carbonio" sostengono i 12 professori universitari a cui si è rivolta la difesa della coppia e le cui conclusioni, raccolte in due corpose consulenze di quasi mille pagine sono state visionate dall'Adnkronos.

Conclusioni condivise dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser che ha avanzato richiesta di revisione, ora al vaglio dei vertici della procura meneghina.

Frigerio fu ferito in modo grave alla gola e si salvò solo per caso, per una malformazione alla carotide, riportando un danno permanente. Le lesioni e in particolar modo l'intossicazione da monossido di carbonio "hanno determinato il decadimento di funzioni cognitive importanti, come alterazioni della memoria, della capacità di ricordare e della capacità di orientamento". Le intercettazioni ambientali nella stanza d'ospedale "dimostrano che l'assetto cognitivo di Frigerio non era compromesso nell'immediatezza della strage, ma peggiorò con il passare del tempo". Fu ascoltato con "tecniche di intervista che oggi sappiamo essere censurate per l'esame di un testimone vulnerabile, in quanto idonee ad alterare il ricordo e in conflitto con le best practices internazionalmente riconosciute. Le domande suggestive producono infatti falsi ricordi, e questi falsi ricordi aumentano molto nel testimone vulnerabile", come Frigerio.