Strage senza fine sulle strade: 7 morti in tre incidenti tra Umbria e Puglia

Umbria, due gravi incidenti stradali in provincia di Perugia: quattro giovani morti

Non c'è pace per le strade italiane, dove ogni giorno cresce sempre più il numero delle vittime. Solo questa mattina quattro giovani sono morti in due diversi incidenti avvenuti in provincia di Perugia. Lo scontro più grave è avvenuto nelle prime ore della giornata sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione dove sono deceduti tre dei quattro giovani a bordo di un'auto. L'altro incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Gubbio sulla statale 219 dove è morto il conducente dell'unica auto coinvolta.

Puglia, tre morti nel Foggiano nello schianto tra un'auto e due moto

È di tre morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte - a quanto si apprende - un'auto e due moto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.