Strage Stresa, una serie di errori. Gip sbagliato, poi non andava sostituito

Strage Stresa, una serie di errori. Gip sbagliato e non andava sostituito

La tragedia del Mottarone, costata la vita a quattordici persone partite da Stresa che volevano raggiungere quota 1500 metri attraverso la funivia crollata nel vuoto, resta un mistero. Le indagini si sono fermate in seguito alle varie problematiche emerse all'interno del tribunale di Verbania, quello competente sulla vicenda. La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha deciso di andare a fondo sulla questione, inviando i suoi ispettori. Il Consiglio giudiziario si è espresso facendo emergere - si legge sul Corriere della Sera - diverse incongruenze ed errori di procedura.

La decisione del presidente del Tribunale di Verbania di sostituire il giudice Donatella Banci Buonamici con Elena Ceriotti, nell’inchiesta sull’incidente del Mottarone, non è stata corretta. Ma non è stata corretta neanche l’autoassegnazione iniziale del fascicolo, in quanto Banci Buonamici non poteva esercitare funzioni da gip. "È falso e infamante che mi si dica che non potevo fare il gip", dice Banci Buonamici.