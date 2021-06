Stresa, il video dell'incidente sul Mottarone: ecco il momento dello schianto

La cabina che si avvicina alla stazione d'arrivo, poi si impenna e inizia a scivolare verso valle sempre più veloce, fino allo schianto. Sono queste le immagini strazianti diffuse in esclusiva del Tg3 che immortalano il momento dell'incidente della funivia del Mottarone del 23 maggio scorso, in cui sono morte quattordici persone. Il video, registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, è ora agli atti dell'inchiesta.

Nelle tragiche immagini, si vede la cabina n° 3 che si avvicina lentamente alla stazione di arrivo sul Mottarone, con a bordo quindici persone, tra cui il piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto, il padre e due donne. Le altre facce non si distinguono.

All'improvviso La cabina si impenna, mostrando la pancia: nessuno riesce a rimanere in piedi mentre scivola all'indietro, sempre più veloce. Fino al salto nel vuoto con l'impatto a terra che non si vede perché avviene dietro al rilievo.

Nell'inquadratura interna alla stazione, invece, si vede l'addetto che attende l'arrivo della cabina alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va. Poi la fune si spezza, la cabina precipita e l'uomo corre a chiamare i soccorsi. Ma ormai è troppo tardi.