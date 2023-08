Stupri Caivano, Parsi ad Affari: "Stop con le passerelle: lo Stato è assente"

Stupri di gruppo, Maria Rita Parsi ad Affari: "Stato carente e responsabile"

Palermo, Caivano, Enna, Milano. Storie, anzi tragedie, di violenza, stupro, branco. Giovanissime e giovanissimi “protagonisti” di racconti cruenti, anche troppo per la realtà dei loro anni. Sullo sfondo, quasi in una dimensione parallela, politici e comunicatori che – con molti scivoloni – commentano, con distacco o al contrario con eccessivo pathos, l’orrore vissuto dalla 19enne palermitana, o ancora dalle cuginette del Napoletano. E poi c’è la premier, Giorgia Meloni, che proprio oggi si è recata a Parco Verde di Caivano, a rivendicare: “Lo Stato c’è”.

Ma lo Stato, fino ad ora, dov’era? La responsabilità per le violenze sessuali di cui si parla è chiaramente personale, e imputabile agli aggressori. Però la stessa responsabilità richiama la presenza – o meglio dire l’assenza? – di istituzioni e “agenzie educative”; e a rimanere fuori da questa catena di “colpe” sono e devono essere solamente le vittime.

Affaritaliani.it ha approfondito l’argomento con la professoressa Maria Rita Parsi, psicopedagogista, psicoterapeuta e Presidente della Fondazione Movimento bambino.

Partiamo proprio dalla visita di Meloni a Caivano, per ribadire che “lo Stato c’è”. È davvero così o lo Stato è responsabile in qualche modo di quanto avvenuto in tutti questi casi.