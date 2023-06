Supermercati, l'orario "strategico" per fare la spesa e risparmiare

Caro prezzi, i consigli per scegliere quando fare la spesa. Ecco l'orario migliore

Il frigo piange - come si suol dire - eppure si rimanda il momento della spesa perchè “non si trova il tempo”. In effetti recarsi al supermercato senza curarsi del “momento propizio” può rivelarsi un grosso dispendio di tempo e anche di soldi, ma che con qualche accortezza si possono risparmiare. Ecco quali.

Google Maps è uno strumento utilissimo per trovare il supermercato più vicino a noi, ma non tutti sanno che può anche aiutarci a scegliere l’orario migliore per recarci in negozio. Come riporta il magazine Opa, grazie alla funzione “Popular Times” ovvero, gli orari con il maggior numero di visite, è possibile vedere, in tempo reale, quanto sia affollato il nostro supermercato abituale e quali sono gli orari di punta da evitare.

Vi basterà cercare il supermercato desiderato su Google Maps e scorrere fino alla sezione “Informazioni” per visualizzare i dati relativi all’affluenza dei clienti nel corso delle ore della giornata.