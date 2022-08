Surf sul Canal Grande a Venezia: denuncia e maxi multa per i due stranieri

Surfano con gli sci d'acqua sul Canal Grande a Venezia

Due giovani stranieri mercoledì 17 agosto hanno fatto surf d'acqua con motore elettrico sul Canal Grande, a Venezia. I due ragazzi sono entrati sul "Canalasso" con le loro tavole poco dopo l'alba, in modo da avere più libertà di movimento e hanno sfrecciato sull'acqua sfiorando vaporetti, taxi e barche da trasporto per una decina di minuti. Il tutto è stato filmano e postato sui social dove in pochissimo tempo il video è diventato virale.

In attesa che fossero indivituati i due stranieri, il sindaco Brugnaro ha pubblicato il video sul proprio canale Twitter scrivendo: "Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena". - VIDEO

In serata però la Polizia municipale è riuscita a individuare i due giovani stranieri grazie alle immagini delle telecamere e alle segnalazioni dei cittadini.

La bravata è costata cara ai due surfisti: dovranno pagare ciascuno una multa di 1.500 euro. Inoltre i due surf, del valore di circa 25mila euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, perché privi di assicurazione. L'amministrazione ha dato incarico inoltre all'Avvocatura civica di procedere contro i due giovani per danno d'immagine. La vicenda verrà segnalata infine alle rispettive autorità consolari dei due stranieri.