Taranto, Vincenzo muore a 11 anni. Lottava col cancro nel quartiere Tamburi

Taranto, il quartiere Tamburi dà l'addio a Vincenzo

Vincenzo era affetto da un linfoma alle ossa, si trovava a Roma per il trapianto al midollo. A fianco a lui c'è sempre stata la sua famiglia: il papà Francesco a la mamma Tiziana. Lo scorso giugno i genitori avevano lanciato anche una raccolta fondi su internet per finanziare le spese dell’operazione. La morte di Vincenzo ha mobilitato tantissime persone: l'intero quartiere Tamburi di Taranto, nel quale il ragazzo viveva, si è recato in piazza Masaccio per dargli l'ultimo saluto.

Nelle utilme ore sui social network sono apparsi tanti messaggi di sostegno e vicinanza. “La comunità e i parroci della Parrocchia Ss.Angeli Custodi – si legge su Facebook – si stringono all’immenso ed indescrivibile dolore dei genitori di Vincenzo Semeraro e di tutti i suoi familiari. Continuiamo a pregare per lui, per la sua famiglia che ne ha tanto bisogno. Non ci sono parole per esprimere questo grande dolore. Ciao piccolo nostro, i tuoi sorrisi svolazzanti in oratorio saranno il ricordo più bello..per sempre”. La sua morte ha suscitato anche reazioni di rabbia nel mondo politico. Il consigliere comunale Massimo Battista invita il sindaco a incatenarsi “ai cancelli della fabbrica ex Ilva", per protestare contro il piano del Governo. “l’Ilva – spiega Battista – non può che rappresentare un impedimento alla rinascita dell’economia ionica, oltre a seminare malattia e morte, lo invito senza mezzi termini ad incatenarci insieme ai cancelli della fabbrica, chiedendo all’intera cittadinanza di sostenerci”.