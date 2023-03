Taranto, esplode falò abusivo per San Giuseppe. Diversi feriti tra cui bambini

Taranto, il falò organizzato per la festa di San Giuseppe finisce con un'esplosione. Diversi feriti tra cui bambini

Un falò organizzato a Taranto abusivamente, in occasione della festa di San Giuseppe si è trasfomato in un'esplosione. L'episodio è accaduto nel quartiere Tamburi, pare per una tanica di benzina lanciata tra le fiamme. Diverse persone, tra cui alcuni minorenni, sono rimaste ferite: tre sono state trasportate all'ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste c'è una bambina che, secondo fonti dell'Asl, è stata medicata con alcuni punti di sutura.

Guarda il video dell'esplosione del falò a Taranto