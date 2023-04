Tatoo, è boom di "pentiti": aumentano le persone che vorrebbero cancellarli

Tatoo, sempre più numerosi i "pentiti"

Un articolo del Guardian mette in allerta gli amanti dei tatuaggi: negli ultimi dieci anni, infatti, negli Stati Uniti circa il 30% della popolazione si è fatta realizzare un tatoo. Ma l'8% di questi rimpiange di averlo fatto e vorrebbe cancellare il disegno. Un fenomeno in crescita anche in Europa, tanto che si stima che il mercato globale delle cancellazioni potrebbe arrivare a 800 milioni di dollari nel 2027. Tra i vip che si sono fatti rimuovere dei tatuaggi si segnalano Johnny Depp, Angelina Jolie, Melonie Griffith, Heidi Klum, Pharrell Williams, Federica Pellegrini, Belén Rodriguez e Stefano De Martino, Asia Argento.