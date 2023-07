Taxi, aumenti in vista. Roma verso la "corsa minima"

Taxi, aumento dei prezzi: arriva la "corsa minima" a Roma

L’aumento del costo delle corse in taxi sembra sempre più prossimo nella Capitale, o almeno, dovrebbe esserlo stando a quanto ha annunciato l’amministrazione comunale. La categoria lo chiede a gran voce da tempo: “In pratica noi lavoriamo a sconto del 20% co’ ste tariffe vecchie di 12 anni semo competitivi rispetto all’Atac, che sta alla canna der gas…”. Lo dichiara un conducente di lungo corso, come riporta il Corriere. Il tavolo di discussione in Campidoglio era previsto già a giugno, ma ancora neanche l’ombra di un riscontro dal sindaco Gualtieri sulla nomina della commissione di esperti.

Se questo aggiornamento delle tariffe si concretizzasse, la novità più eclatante è senz’altro la comparsa di un “corsa minima”, secondo cui la quota fissa di partenza - che attualmente è di 3 euro nei feriali - sostituita da una cifra che, si vocifera, oscillerebbe tra i 7 e i 9 euro.

Ma non è tutto, anche il tachimetro salirebbe del 10-15%, con punte del 20, che può sembrare poco su una corsa media di 15 euro (a cui si aggiungerebbero 2-3 euro di maggiorazione) se non fosse che la disposizione riguarderebbe anche le corse più redditizie (per i tassisti), ovvero quelle da e verso gli aeroporti soggette a tariffa fissa.