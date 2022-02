Terni, incendio in un'azienda di trasporti: bruciano bancali e plastica

Fiamme all'esterno un'azienda di trasporti a Terni

Un incendio e' scoppiato nel pomeriggio di lunedi' nella parte esterna di un'azienda di trasporti, in strada di Sabbione, a Terni. Le fiamme interessano bancali in legno e materie in plastica. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con piu' squadre. Al momento si sta provvedendo ad evitare la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

L'incendio di oggi, ai margini del polo chimico di Terni, arriva dopo una settimana da un altro rogo, scoppiato in un'altra azienda di Terni, la Ferrocart di cui ancora non si conoscono le cause.



