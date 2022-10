Terremoto a Catanzaro, il sindaco chiude le scuole: scossa di magnitudo 4.4

Terremoto a Catanzaro, momenti di paura intorno all'1 di notte: il sindaco chiude le scuole

Una scossa di terremoto la cui stima provvisoria è tra 4.2 e 4.7 di magnitudo è stata registrata poco prima dell'1,00, nella notte tra il 12 e il 13 ottobre a Catanzaro, in alcuni centri della provincia e anche a Cosenza.

Al momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini, molti dei quali sono scesi in strada e hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri.

"Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00,44 della magnitudo 4.4, comunico di aver deciso la chiusura, per la giornata di oggi, delle scuole di ogni ordine e grado. In via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture". Lo scrive su Facebook il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.