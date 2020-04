Terremoto a Piacenza: scossa tra 3.9 e 4.4. Paura da Milano a Genova

Una scossa di terremoto, stimata tra 3.9 e 4.4, è stata avvertita una ventina di minuti fa nella zona di Piacenza. Lo comunica con un tweet l'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita in particolare nella zona del Val Trebbia e della Val d'Aveto, sul crinale verso Genova, nelle località di Ferriere, Ottone e Cerignale, ad una profondità di 4 km secondo quanto riporta l'Ingv. Nessuna segnalazione particolare è arrivata sinora alla protezione civile regionale, in contatto telefonico con i sindaci della zona per fare un primo punto della situazione.