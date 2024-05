Terremoto ai Campi Flegrei, 150 scosse: una di 4.4. La più forte da 40 anni

Terremoto ai Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: "Gente terrorizzata, sono tutti in strada"

Notte di paura ai Campi Flegrei, registrate ben 150 scosse tra Pozzuoli e Bagnoli, la più forte addirittura di 4.4 di magnitudo. Non si registravano numeri simili da almeno 40 anni. Sono almeno 35 le abitazioni sgomberate nella zona. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha effettuato un sopralluogo tra gli sfollati, mentre è in corso il montaggio delle tende e il sindaco di Napoli Manfredi ha già disposto la chiusura delle scuole in diverse zone della città. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) spiega che non si registrano allo stato attuale un aumento della velocità di sollevamento, che attualmente è di 2 cm/mese, né variazioni di andamento nelle deformazioni orizzontali o deformazioni locali del suolo diverse rispetto all'andamento precedente.

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 dovrebbe essere quella di maggiore intensità degli ultimi quaranta anni, la più forte mai registrata da quando è ricomparso il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei. Il record precedente risale al terremoto del 27 settembre scorso: allora la magnitudo registrata fu 4.2, di poco inferiore a quella della scossa rilevata dai sismografi ieri sera. Nel 1984 aumentò il numero di terremoti di magnitudo più elevata (a luglio si registrarono scosse fino a 4.1) culminati in quello che fece segnare 3.8 l’8 dicembre. Da quel momento la sismicità si ridusse fino a cessare nel 1985. In tempi più recenti, il 27 ottobre 1996 si registrò una scossa di magnitudo 4.1. Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni dice che la gente "è terrorizzata. Sono tutti in strada, fuori dalle case. Hanno paura, troppa".