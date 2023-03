Terremoto, forte scossa in Calabria e Aspromonte: magnitudo a 3.5

Calabria, forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5

Dopo le forti scosse di terremoto di ieri, 9 marzo, in Umbria, la terra ha tremato nuovamente alle 10.30 di questa mattina, 10 marzo; questa volta a Santo Stefano in Aspromonte, località a 15 chilometri da Reggio Calabria.

Il terremoto, rilevato a 9 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma con una magnitudo di 3.5. Si è verificato precisamente a 5 km a sud-est di Santo Stefano in Aspromonte. Paura tra la popolazione, che ha avvertito la scossa: a Sant’Eufemia, infatti, sono state evacuate le scuole.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, al momento non sono stati registrati danni a persone o cose in seguito alla scossa di terremoto avvenuta a Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Nella notte tra giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo si erano anche registrate due altre scosse di terremoto nelle Eolie, a largo di Filicudi e Alicudi, avvertite nettamente dalla popolazione.