Terremoto in Umbria, scossa di magnitudo 4 a Gubbio

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 e a una profondità di 10 chilometri si è verificata a Gubbio in provincia di Perugia: l'annuncio arriva da un tweet postato dalI'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "Dalle verifiche effettuate fino a ora dalla Sala situazione Italia del dipartimento non risultano danni a persone o cose", fa sapere la Protezione civile in un tweet.