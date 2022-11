Terremoto Marche, altra forte scossa in mare avvertita ad Ancona

Terremoto Marche: nuova scossa di magnitudo 4.1 in mare, avvertita ad Ancona

È stata registrata alle 18.54 una nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.1. Come comunica l’Ingv su Twitter, si è diramata al largo della costa della provincia di Ancona a una profondità di 9 km. A differenza di quanto accaduto ieri, quando erano caduti calcinacci e pezzi di intonaco da diversi edifici, al momento non si registrano danni.

Prosegue quindi lo sciame sismico in mare che tormenta le coste marchigiane; oggi un'altra forte scossa, registrata in mare nella stessa zona marchigiana tra la costa pesarese e anconetana, è stata percepita distintamente anche ad Ancona. In particolare nei piani alti dei palazzi è stata sentita distintamente. E' di magnitudo 4 e, secondo i primi dati dell'Ingv, è avvenuta alle 13.35 con epicentro nella costa marchigiana anconetana ad una profondità di 9 chilometri. Ieri la scossa di magnitudo 5.7 e poi le altre.