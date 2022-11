Thailandia monaci risultano positivi al test antidroga: chiuso tempio buddista

Thailandia, tutti i monaci risultano positivi al test antidroga: chiuso un tempio buddista

È stato chiuso, in Thailandia, un tempio buddista dopo che tutti i monaci residenti sono risultati positivi a un test antidroga, precisamente alla metanfetamina. La vicenda è accaduta nella provincia di Phetchabun, nel distretto di Bung Sam Phan, a nord del Paese.

Pertanto la polizia che indagava da tempo sul presunto giro di droga nel tempio, si è unita alle autorità sanitarie ed ha fatto irruzione nel luogo di culto, dove si trovavano tre monaci e l'abate. Tutti e quattro sono stati sottoposti al test antidroga, risultando positivi.



I funzionari locali hanno invitato i monaci a sottoporsi al test in una clinica specializzata e hanno spiegato che arriveranno altri monaci per consentire agli abitanti del villaggio di assolvere i loro obblighi religiosi. "Il tempio è ora vuoto e gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati di non poter fare alcuna cerimonia".