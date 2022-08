Tinder, si finge milionario ma fa pagare tutto alle sue vittime

Roma, 42enne piemontese si finge ricco ereditiere ma "svuota" i portafogli delle sue vittime: oltre dieci denunce

L’importante è l’apparenza. Prima le foto in barca in Costa Smeralda, le corse sulla sua Porsche 911 cabrio nuova di zecca, poi la verità truffaldina. Per Andrea, 42 anni, origini piemontesi e una decina di denunce per truffa rimediate a Roma negli ultimi anni, le immagini che pubblica sui suoi profili social sono la base portante del suo piano per raggirare giovani e belle donne.

Come la modella francese che ha fatto atterrare a Fiumicino a proprie spese, con la quale ha trascorso due giorni in un b&b a Trastevere, prima di scomparire, lasciandola senza un soldo. “Perché io sono un uomo d'affari - è una delle versioni del “nostro” Andrea - sono un ereditiere, l'ultimo discendente di una famiglia proprietaria di una delle più antiche acciaierie italiane”.

Se le bugie vanno sapute raccontare, Andrea è un professionista. Cambia versione ogni volta, come l'aspetto e il domicilio. Rendendosi irrintracciabile. Tanto che gli investigatori del commissariato di Trastevere l'hanno dovuto beccare in strada dopo un controllo, nell'estate del 2020. A gennaio, subito prima della pandemia, aveva fatto in tempo a raggirare Marie, la modella professionista che aveva agganciato su Instagram: è l'ultima vittima che ha sporto denuncia.

“Normalmente lavoro solo tramite agenzia - ha raccontato la 20enne agli agenti - quell'uomo mi ha scritto in inglese sul mio profilo spiegando che era un pilota di rally, che viveva nel principato di Monaco e che aveva bisogno di una ragazza immagine in grado di accompagnarlo a una serie di eventi mondani che aveva in programma a Roma”. Una delle tante favole di Andrea. Perché Marie atterra a Fiumicino, paga il taxi fino a Trastevere e poi la cena al ristorante. “Sai - dice lui - ho la carta di credito momentaneamente bloccata. Mi faresti la cortesia di fare tu? Poi te li ridò”.