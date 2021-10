Torino, uccide una donna al bar e ne accoltella altre due. Arrestato

Torino, uccisa a coltellate in un bar e ferite le sue amiche. Arrestato a Luserna San Giovanni, l'uomo di origine marocchina ha raggiunto la vittima all'1.30 di notte

L'omicidio si è consumato in piena notte a Luserna San Giovanni, nel torinese. All’1.30 l'uomo ha ucciso a coltellate una 44enne italiana, e in maniera non grave, le sue due amiche che erano con lei. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il marocchino ritenuto il responsabile dell’aggressione. A dare l’allarme i clienti del locale.

La dinamica

Secondo quanto si è appreso l’aggressore era seduto al tavolo con la vittima. L’avrebbe aggredita colpendola alla schiena dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances sembra, per poi darsi alla fuga. Rimangono al momento ignote le ragioni del gesto. I carabinieri stanno verificando se i due si conoscessero da prima e se l’aggressore avesse effettivamente fatto delle avances alla donna.