Torino, arrestato l'ex direttore di Medicina legale: molestie alle allieve

Torino, s’indaga per stalking ai danni di 11 specializzande. Molestie anche durante le autopsie

Un docente universitario della scuola di Medicina legale dell’Ateneo di Torino è finito agli arresti domiciliari. S’indaga per stalking ai danni di 11 specializzande: in 5 di questi casi viene pure ipotizzata la violenza sessuale. Tra gli episodi citati dal Corriere della Sera: "battute frequenti a sfondo sessuale, palpeggiamenti e contatti anche durante le autopsie".

Come spiega il Corriere della Sera, le allieve "non volevano rinunciare alla specializzazione, ma continuare a frequentare la scuola di Medicina legale diventava ogni giorno più difficile e spiacevole. Sguardi lascivi, mani che si allungavano a cingere i fianchi o indugiavano su quelle «parti del corpo lasciate scoperte dal camice» che le studentesse speravano fosse uno scudo".

Temevo mirovinasse la carriera, era il mio professore», racconta un’ex allieva al Corriere della Sera. «Ho cominciato a prendere psicofarmaci per superare quel periodo», ammette un’altra ragazza». «Cercavo di non rimanere da sola con lui», dice una terza, spiegando come si difendeva.

Non ci sono state querele contro il professore, responsabile del corso di specializzazione dell’Università di Torino finito agli arresti domiciliari, prosegue il Corriere della Sera. "Ma cinque sue allieve — secondo la Procura di Torino — avrebbero subito le presunte attenzioni morbose del docente. A queste se ne aggiungono altre sei che, per paura di trovarsi a loro volta in circostanze sgradevoli, avrebbero stravolto la loro quotidianità".