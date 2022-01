Torino, esplode bombola di gas in una palazzina: 2 feriti gravi e 22 evacuati

Scoppia una bombola di gas in mansarda, paura in centro a Torino

Sono ricoverati in ospedale, in gravissime condizioni le due persone rimaste ferite questa mattina nell'esplosione che ha interessato parte della copertura di un fabbricato di via Bellezia, di fronte al palazzo comunale. Si tratta di un palestinese di 37 anni e di un tunisino di 31 che si trovavano nella mansarda al momento dello scoppio e dell'incendio che ne è seguito. A seguito dell'esplosione, che secondo i primi rilievi, sarebbe stata causata da una bombola di gas all'interno della mansarda, sono state evacuate a scopo precauzionale 22 persone residenti nello stabile.