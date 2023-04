Torino, furti nei cimiteri e al supermercato. Presa la "banda delle monetine"

Torino, presa la "banda delle monetine" tra supermercati e cimiteri: ecco come agivano

Derubavano anziani e donne nei parcheggi dei supermercati e dei cimiteri, ma i carabinieri della compagnia di Susa, di Torino, hanno scoperto la "banda delle monetine". In tutto le forze dell'ordine hanno sequestrato beni e contanti per 400.000 euro.

Le forze dell'ordine hanno agito nei confronti di 8 cittadini di origine peruviana. Come riporta torinotoday.it, tra questi due persone sono state portate in carcere, una ai domiciliari e per cinque è scattato l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori questi avrebbero commesso alcuni furti con destrezza tra la Val di Susa e la cintura ovest di Torino.

In totale sarebbero almeno 80 i colpi messi a segno e sono stati già eseguiti 10 arresti in flagranza di reato. Inoltre sono stati sequestrati beni per un valore di circa 300.000 euro, oltre a 100.000 euro in contanti, in gran parte occultati nelle abitazioni di alcuni ignari anziani a opera, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, di alcune badanti peruviane indagate per ricettazione.