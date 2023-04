Torino, partorisce con un tumore grosso quanto un melone. Doppio miracolo

Torino, una doppia operazione chirurgica che ha del miracoloso

Una 23enne di Torino può gridare al miracolo per quanto le è accaduto. Una doppia operazione chirurgica le ha cambiato la vita, ma i rischi che correva la giovane donna erano enormi. Cristina Jovanovic, - si legge sul Corriere della Sera - in cura da 4 anni per un sarcoma del torace, è riuscita dare alla luce un bambino e ha subito l'asportazione di una massa che le comprimeva cuore e polmone sinistro. Nel giro di pochi mesi Cristina, 23 anni, è riuscita a far nascere suo figlio e ha subito l'asportazione di una massa tumorale "grande come un melone". L'intervento chirurgico è sconsigliato per l’elevatissimo rischio e qualsiasi attività quotidiana le comporta una fatica immensa, ma nonostante questi problemi la paziente e il suo compagno decidono di creare una famiglia e avere un figlio.

La delicata operazione - prosegue il Corriere - ha successo, mamma e figlio stanno entrambi bene e possono tornare a casa, ma dopo pochi mesi le condizioni della ragazza peggiorano. L’aria non passa più nei polmoni e non c’è altra soluzione che un disperato tentativo di rimuoverla. La paziente, viene operata all'ospedale Molinette. In 6 ore di intervento l’equipe medica riesce a rimuovere la massa dal suo petto (grande quanto un melone del peso di un chilo e mezzo), preservando il cuore e ripristinando la piena funzionalità del polmone. Ora Cristina può davvero tornare a sorridere, oltre alla gioia del primo figlio anche una vita normale, il tumore è stato sconfitto.