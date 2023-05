Torino, è giallo: scoperto il cadavere di un imprenditore nel bagagliaio

Giallo a Torino, a chiamare le forze dell’ordine erano stati alcuni residenti della zona

Scoppia un nuovo caso giallo a Torino. Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato abbandonato nel bagagliaio di un Range Rover grigio, parcheggiato in via Rovigo angolo strada del Fortino, nel quartiere Aurora. La scoperta è avvenuta ieri sera, intorno alle 22.30 quando la ex moglie, che aveva fatto denuncia di scomparsa il 26 maggio ha localizzato il suo cellulare in via Rovigo e ha avvisato la polizia. Al momento il cadavere è all'esame del medico legale. Intanto gli agenti della Squadra mobile sono al lavoro per accertare la dinamica dell'accaduto di quella che al momento viene definita una "morta sospetta".