Torino, sms all'amante: “Se muoio è stata mia moglie”. Ma la donna è assolta

Torino, muore dopo aver accusato la moglie di omicidio. Ma la donna è assolta: "La vittima raccontava bugie"

Ettore Treglia, 50enne trovato morto nel 2021 a Torino, non fu ucciso dalla moglie, finita a processo con l'accusa di omicidio ma assolta “perché il fatto non sussiste” nel luglio scorso. Ora sono emerse le motivazioni della sentenza che ha chiuso la vicenda giudiziaria a carico della vedova, sulla cui posizione, secondo quanto ricostruito da La Stampa, pesava un messaggio che la vittima avrebbe inviato all’amante prima di perdere la vita: “Se mi trovano morto, chiama la polizia, è stata mia moglie“. L’assoluzione in Corte d’AssisE sarebbe trainata da “un principio di civiltà, prima ancora che di diritto” davanti a dubbi di proporzioni tali da rendere impossibile una condanna. Ettore Treglia, come ricostruito, sarebbe stato affetto da un tumore e risultava dipendente dall’alcol. Per i giudici, l’ipotesi di “un decesso determinato da patologie pregresse o intossicazione” è più credibile dell’ipotesi di un delitto.

La vedova ha sempre dichiarato la sua innocenza ribadendo con forza di non aver ucciso il marito. Secondo la versione della donna, la coppia avrebbe litigato prima che lei andasse a letto: “Lui pretendeva un rapporto sessuale e io l’ho respinto. Quando sono andata a dormire era ancora vivo“.

La Corte d’Assise avrebbe ricalcato i contorni di una vita, quella di Ettore Treglia, immersa in un “contesto di continue mistificazioni, falsità e palesi esagerazioni“: l’uomo avrebbe raccontato bugie su bugie, anche in quei messaggi inviati all’amante prima di morire.