Milano, pedone muore investito da un bus Atm mentre attraversava sulle strisce

Un uomo di 48 anni, Fabio Buffo, è stato investito e ucciso da un autobus della linea 175 di Atm questa mattina intorno alle 9.30 a Milano, l’ennesima vittima della strada a Milano. L’incidente è avvenuto in viale Forlanini, la strada che collega l’aeroporto di Linate alla città, all’angolo con via Bellosio.

Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente: dalle prime informazioni l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali con il suo cane al guinzaglio subito dopo la curva che da viale Forlanini conduce in vial Bellosio. L’autobus che lo ha investito era preceduto da un altro mezzo dell'Atm. Si sta cercando di capire se un'auto che pare fosse parcheggiata sulle strisce o nei pressi di queste possa aver in parte ostacolato la visione del conducente. L'autobus viaggiava ad una velocità bassa ma l'impatto col mezzo è stato fatale. Il conducente dell'autobus, 50 anni, in stato di shock, è stato portato in ospedale con codice verde.