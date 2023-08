Torino, stanza ascolto anti aborto in ospedale. Pd-5s: "Delirio oscurantista"

Stanza d'ascolto anti aborto al Sant'Anna di Torino, polemica con Pd e M5s

Nasce presso l'Ospedale Sant'Anna di Torino una stanza per offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza, "contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre alla interruzione della gravidanza". La convenzione è stata firmata dalla Città della Salute e dalla Federazione Movimento per la vita.

La finalità, spiega l'Ansa, è di "fornire supporto e ascolto a donne gestanti che ne abbiano necessità, nell'ambito di un più generale percorso di sostegno durante e dopo la gravidanza alle donne che vivono il momento con difficoltà e che potrebbero quindi prendere in considerazione la scelta dell'interruzione di gravidanza o che addirittura si sentono costrette a ricorrervi per mancanza di aiuti".

L'Ospedale Sant'Anna è il presidio sanitario primo in Italia per numero di parti con 6.590 nuovi nati nel 2022 e l'ospedale piemontese in cui si effettua il maggior numero di interruzioni di gravidanza, con circa 2.500 casi nel 2021 (il 90% delle ivg effettuate a Torino e circa il 50% di quelle a livello regionale). "Ogni volta che una donna abortisce perché si è sentita abbandonata di fronte alla sfida della maternità siamo di fronte a una drammatica sconfitta delle istituzioni. Per questa ragione aprire nel principale ospedale ostetrico ginecologico del Piemonte uno spazio dove donne e coppie in difficoltà possano trovare aiuto nei progetti a sostegno della vita nascente è una conquista sociale per tutta la comunità" ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone.

La vicenda ha suscitato polemiche, come riporta la Stampa. Sivio Viale, ginecologo al Sant’Anna e capogruppo dei Radicali in Comune ha dichiarato: "Non ci sarà nessuna “stanza” del Movimento per la Vita lungo il percorso delle donne che decidono di abortire per qualunque ragione prima e dopo i 90 giorni, le prenotazioni si continueranno a dare di persona al Day Hospital".

Chiara Gribaudo del Pd Ha invece dichiarato: "La destra usa la sanità pubblica, dopo averla abbandonata, per la propria propaganda". Reagisce anche l'ex sindaca del M5s Chiara Appendino: "Delirio oscurantista contro le donne, la loro dignità, la loro libertà, il loro diritto all’autodeterminazione".