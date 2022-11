Torino, una vita insieme: due coniugi muoiono a nove ore di distanza

Torino, dopo una vita passata insieme due coniugi muoiono a poche ore di distanza

Una coppia era sposata da 62 anni e sono morti a meno di 9 ore di distanza, dopo aver condiviso una vita insieme. Lucia e Libero Galla Balma, questi sono i nomi dei due, lo scorso settembre avevano subito una grave perdita in famiglia: la nipote Paola aveva perso la vita precipitando da un costone roccioso nella zona di Brusson, in Valle d'Aosta.

La coppia viveva presso la frazione Sant'Anna di Rivarolo, nel Torinese, e si sono spenti a 9 ore di distanza. Libero, 86 anni, è morto martedì 25 ottobre in una casa di cura di Lanzo. Sua moglie Lucia, 85 anni, in ospedale a Ivrea mercoledì. I due funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Giacomo nei giorni successivi. La comunità è attonita e sui social scrive: "Come in vita non hanno voluto separarsi. Si sono ritrovati insieme e saranno ancora felici come lo sono stati sempre". In molti ricordano il loro amore da coppia "d'altri tempi, che continuerà all'infinito in un'altra dimensione".

Lui aveva lavorato in due aziende rivolesi. Era conosciuto in paese anche perché componente del gruppo alpini. Sua moglie aveva lavorato nello stesso cotonificio per un periodo. "Buon viaggio", le parole del figlio Elio.