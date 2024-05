Toti: "La diga è per Spinelli. Salini non è ostile: va un minimo rassicurato"

Inchiesta in Liguria, spunta anche il Pnrr. L'intrigo e gli accordi segreti per la diga di Genova

L'inchiesta che ha travolto la Liguria si incrocia con l'opera principale del Pnrr: la diga di Genova. Spuntano nuove intercettazioni che coinvolgono Toti, Spinelli e Signorini. Le istituzioni genovesi sembrano mettersi a disposizione di Webuild, capofila del consorzio Breakwater che vinse la selezione ma che se la vide annullare dal Tar (si è in attesa dell’appello) per mancanza di requisiti senza però perdere i lavori da un miliardo e 300 milioni grazie allo scudo del Pnrr. L’obiettivo - riporta Repubblica - è chiaro a Giovanni Toti e Paolo Emilio Signorini ex presidente del porto di Genova ed ex commissario alla diga. Toti dialogando su Signorini e sul pranzo tenutosi a bordo dello yacht di Spinelli cui ha partecipato Claudio Burlando, ex governatore della Liguria, è stizzito, e quando legge che Burlando ha espresso critiche sulla diga lui gongola: "Così impara a farci i suoi pranzi, visto che la diga è sostanzialmente per Spinelli".

Il 10 giugno del 2022 - prosegue Repubblica - una prima gara è andata deserta perché i due consorzi non si sono presentati ritenendo insufficiente i fondi a causa del Decreto Draghi. Toti spiega a Signorini di aver incontrato Pietro Salini, l'ad di Webuild: "Non l’ho visto particolarmente ostile. ..va un minimo rassicurato su quelle che sono le procedure...". Signorini è pronto: "Non c’e dubbio, io sto preparando un appuntino che poi ti mando no?...in cui, in modo molto semplice, evidenzio tutte le misure di salvaguardia del bando...". Ancora Toti: "Perché vuol capire se poi noi glieli diamo sto 20 per cento d’incremento prezzi, perché se no dice poi come cazzo facciamo...". Il commissario alla Diga: "Ma no, ma figurati se noi, ma noi la Diga la finanziamo in ogni modo...guarda il governo la sostiene, noi come Authority poi".