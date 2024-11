Totti indagato per mancata denuncia di una parte dei redditi derivanti dagli spot. Rischia fino a 5 anni

Totti indagato, i pm gli contestano alcune apparizioni pubblicitarie non dichiarate

Non c'è pace per Francesco Totti, dopo la denuncia presentata dalla sua ex Ilary Blasi che lo accusa di aver lasciato in casa da sola la figlia Isabel di 8 anni, anche se su questa questione ci sono parecchi dubbi sollevati dalla polizia, ecco spuntare una nuova grana. L'ex capitano della Roma è indagato per omessa dichiarazione. Un illecito previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 che prevede - in base a quanto risulta a La Verità - pene da 2 a 5 anni e che viene compiuto al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Le Fiamme gialle hanno contestato a Totti alcune apparizioni pubblicitarie per il cui pagamento l’ex capitano della Roma non aveva aperto apposita partita Iva pur essendo per lui gli spot un’attività non occasionale. Questo tipo di verifica sui personaggi dello sport e dello spettacolo particolarmente esposti sono effettuate in modo routinario e non devono stupire.

Si parla - in base a quanto risulta a La Verità - di un debito di poche migliaia di euro che però con sanzioni e interessi sarebbe lievitato sino oltre i 200.000 euro. Quando Totti ha capito la situazione ha deciso di versare quanto richiesto e di chiudere il contenzioso. Le Fiamme gialle hanno comunicato sia all’Agenzia delle entrate che alla Procura l'esito dei controlli e i pm a inizio autunno hanno deciso di iscrivere il Pupone sul registro degli indagati per omessa dichiarazione. Totti dovrà, entro due settimane e salvo sorprese dell’ultima ora, recarsi in Procura con il proprio avvocato. Va verso l'archiviazione invece l'altro procedimento a suo carico, Ilary lo ha denunciato per aver lasciata sola in casa la figlia Isabel di 8 anni per andare a cenare al ristorante, ma la polizia ha verificato andando a casa dell'ex coppia e ha trovato la bimba a letto che dormiva e con lei c'era la babysitter.