Tragedia a Torino, cade dall'ottavo piano: morto un bimbo di due anni

Dai primi accertamenti pare possa trattarsi di un incidente. Sul posto i carabinieri

Ennesima tragedia in uno stabile alla periferia nord del capoluogo piemontese: un bimbo di due anni è caduto dall'ottavo piano ed è morto. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente.

Lo scorso 14 gennaio una bambina di tre anni, Fatima, è deceduta precipitando dal quinto piano di un palazzo del centro di Torino. Per la sua morte si trova in carcere, con l'accusa di omicidio colposo, il compagno della mamma, il 32enne Azhar Mohssine, a cui sarebbe sfuggita durante un tragico gioco. ( Leggi qui l'intera ricostruzione ).

Intanto a Napoli crescono ansia e apprensione per un bambino di tre anni che ieri è precipitato dal secondo piano di uno stabile in Via Casalanno, nel comune di Quarto Flegreo. Il piccolo avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra, raggiunta probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto.

Trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre, gli è stata diagnosticata una "frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale". Trasferito al Santobono di Napoli è ancora in vita ma ricoverato in prognosi riservata. In corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Pozzuoli in corso per comprendere la dinamica e chiarire eventuali responsabilità.