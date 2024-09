Tragedia familiare: donna uccisa a colpi di arma da fuoco, ferito il figlio

Donna uccisa, il marito non è stato fermato

Tragedia a Vago di Lavagno, in provincia di Verona. Una donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco in casa. Il corpo è stato trovato in cucina, accanto al figlio 15enne ferito gravemente. Quanto al marito, a differenza di quanto si era appreso, al momento non è stato fermato ed è stato sentito esclusivamente come persona informata sui fatti. Lo riferiscono fonti dei carabinieri che stanno lavorando assieme al pm della Procura di Verona per ricostruire i fatti che, riferiscono, si inquadrerebbero in 'una tragedia familiare'.