Ex militare spara alla moglie e la uccide: "L'ho fatto per liberarla dalla depressione"

Femminicidio a Sestri Levante, ex militare spara alla moglie e la uccide

Ennesimo femminicidio. Questa volta a Sestri Levante, in provincia di Genova. Giampaolo Bregante, ex militare di 74 anni, ha sparato alla moglie Cristina Marini. Dopo l'omicidio, l’uomo, ex comandante di navi, si è presentato dai carabinieri e ha confessato. Secondo le prime informazioni il 74enne, che ha utilizzato una pistola regolarmente detenuta, ha detto di avere ucciso la moglie per "porre fine alla sua depressione, visto che si rifiutava di prendere le medicine per le cure”. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri del nucleo investigativo. I militari sono coordinati dal pm Stefano Puppo.