Tragedia in Canada, elicottero si schianta: morti tre altoatesini

Canada, tragedia in elicottero: morti tre altotesini

Tre altoatesini hanno perso la vita in un incidente con l'elicottero in Canada. Come scrive Rai News, i tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Ieri pomeriggio, verso le 4, l'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi ancora oscuri. Altre quattro persone, che si trovavano sul velivolo, versano in gravi condizioni.