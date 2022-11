Treviso, investe e uccide una 22enne. Ritorna libero dopo 48 ore

Il gip rimette in libertà il giovane che ha investito e ucciso la 22enne Miriam

Obbligo di dimora nel comune di San Zenone degli Ezzelini, con il divieto di uscire di casa tra le 19,30 della sera e le 5,30 del mattino. Con il giudice che ha autorizzato una deroga per permettere al giovane di raggiungere il posto di lavoro. La vicenda di un 23enne che ha investito e ucciso la 22enne Miriam Ciobanu sta facendo discutere e non poco in Veneto e non solo.

Ne dà contro il Giornale, che spiega come "il 23enne positivo ad alcol e droga" è stato scarcerato. nonostante l’accusa di omicidio stradale aggravato. "Ma il giudice che l’ha rimesso in libertà ha una figlia?" chiede a il Giornale Giovanni Ciobanu, il papà della studentessa universitaria travolta in strada dall’Audi A3 guidata da Giovanardi nella notte maledetta di Halloween, fra lunedì è martedì scorsi.

Racconta il Giornale: "Sono le 4 del mattino: Miriam, dopo un litigio con il fidanzato e dopo aver cercato, invano, il padre al cellulare, s’incammina verso casa, a Fonte, Treviso. Nel comune di Paderno di Pieve del Grappa, però, la provinciale SP20, all’altezza di via Vittorio Veneto, è buia e senza marciapiedi. C’è anche un po’ di nebbia e l’auto che sopraggiunge corre ad almeno 130 chilometri orari".

Continua il Giornale: l'autista, "che rientra dopo aver trascorso la serata a una festa, non vede la sagoma scura che cammina al centro della carreggiata. L’impatto è violentissimo. Miriam finisce sul cofano del suv, e dopo aver sfondato il parabrezza viene scaraventata a 50 metri sull’asfalto morendo sul colpo. Il giovane si ferma, è ferito e sotto choc. I primi soccorritori raccontano che era sconvolto, in lacrime". Poi risulterà positivo ad alcol e stupefacenti.

La mamma di Miriam ha avuto parole di perdono per il 23enne: "Dovrà convivere con questa croce", ha detto. Ma è soprattutto il padre a protestare per l'immediata libertà concessa al ragazzo che ha investito e ucciso sua figlia.