Treviso, nonna lascia il nipotino in auto per giocare in sala Bingo

A Treviso una nonna abbandona il nipote di 8 anni in auto per giocare in sala Bingo

Un bambino di 8 anni è stato abbandonato in auto, da solo, dalla nonna per andare a giocare in una sala Bingo a Treviso. I genitori del bambino si erano dovuti assentare per alcuni giorni fuori città e avevano affidato il piccolo alla nonna.

Sono stati dei passanti a notare il piccolo da solo nell'auto e a chiamare la sicurezza interna del locale. La donna, è stata richiamata dall’altoparlante del locale ripetutamente per oltre mezz’ora, ma non risultava rintracciabile. I responsabili della Sala Bingo sono stati costretti a chiamare i carabinieri. La nonna ha fatto ritorno all’auto solo dopo l'arrivo di una volante. Sarà l’autorità giudiziaria a valutare la denuncia nei confronti della donna per abbandono di minore. Il piccolo, assonnato e disorientato, era comunque in buone condizioni.

Potrebbe trattarsi di un caso di dipendenza dal gioco d’azzardo. "In alcuni casi chi soffre di ludopatia perde la cognizione del tempo, continuando compulsivamente a tentare la vincita che non arriva. La persona si dimentica degli impegni assunti. Nel 2021, all’interno dei tre ambulatori di Conegliano, Castelfranco e Conegliano del nostro Dipartimento, ci sono stati complessivamente 191 dipendenti trattati per il gioco d’azzardo e 52 famiglie alle prese con ricadute" - fanno sapere dal dipartimento delle dipendenze dal gioco d’azzardo della provincia trevigiana. La notizia sul Corriere del Veneto.