Treviso, si schiantano contro un albero. Due ragazze morte, altri due feriti

Incidente mortale nel Trevigiano: una 17enne e una 19enne si schiantano con l'auto contro un platano. Gravi i due amici

Non c’è stato nulla da fare per le due ragazze, di cui una minorenne, che nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo si sono schiantate con l’auto sulla quale viaggiavano contro un platano sulle strade di Gorgo al Monticano, nel Trevigiano. L'auto. Barbara Brotto, la 17enne di Oderzo, e Eralda Spallari, 19 anni di origini greche che viveva a Ponte di Piave, erano su una Bmw 420 assieme a due coetanei, che sono rimasti gravemente feriti: al volante, infatti, c'era un 19enne di Pordenone, adesso ricoverato nell'ospedale di Treviso, mentre l'altro ferito, un 17enne di Motta d Livenza, è stato trasferito nell'ospedale di Mestre. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, li hanno estratti dalle lamiere, dopo che l’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando contro l'albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. I carabinieri hanno effettuato sul posto i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e hanno raccolto la testimonianza di alcuni amici dei quattro giovani, che erano a bordo di un'altra vettura sulla stessa strada.