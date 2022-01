Trieste, donna trovata cadavere in due sacchi: forse è la 63enne scomparsa

Donna scomparsa a Trieste, forse ritrovata cadavere in due sacchi nel parco dell'ex Ospedale Psichiatrico

Il cadavere di una donna dalla corporatura esile è stato trovato nel parco dell'ex Ospedale psichiatrico di Trieste situato nella popoloso rione di San Giovanni. Si presume che si tratti di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre scorso da casa.

Il corpo era avvolto in due sacchi neri, uno sulla testa, uno sulle gambe. Una parte del corpo restava scoperta, lasciando intravedere un giubbotto scuro grigio. Il cadavere si trova a cinquanta metri dalla strada. Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto da poco.

A quanto si apprende, ricerche in quest'area erano iniziate verso le 14. Vi hanno preso parte i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale. Il cadavere sarebbe stato trovato in posizione fetale dai Vigili del fuoco. Il corpo si trovava in un'area boschiva a circa 50 metri dalla strada.