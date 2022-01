Trieste, Lilly sparita da 20 giorni. Frequentava un uomo, il marito non sapeva

Trieste, la scomparsa di Lilly: "La verità nascosta nei telefonini"

A Trieste da ormai venti giorni ha fatto perdere le sue tracce una donna di 63 anni, Liliana Resinovich conosciuta da tutti come Lilly. Era uscita di casa la mattina del 14 dicembre. Una commerciante di frutta e verdura della zona - si legge sul Corriere della Sera - conferma di averla vista di fronte al proprio negozio tra le 8 e le 9. In teoria, quella mattina, aveva un appuntamento: doveva raggiungere la casa di un uomo di 82 anni, al quale la lega un’intensa e pluridecennale amicizia. Ci andava ogni martedì, da circa quattro mesi, per dargli una mano nelle faccende domestiche. Ma quella mattina non si è presentata. Incontri di cui però non era a conoscenza il marito, Sebastiano Visintin, ex fotoreporter, nove anni più vecchio di lei, sposato nel 2005, anche se la loro unione dura da 32 anni.

Liliana - prosegue il Corriere - ha lasciato i cellulari (ne aveva due), ma anche borsa e portafoglio nella propria abitazione, che si trova nel rione popolare di San Giovanni. Perché avrebbe agito così? Si è mossa da sola, è scappata da qualcosa o qualcuno le ha fatto del male? Potrebbe quindi essere plausibile la pista della gelosia? Oppure dietro l’allontanamento di Lilly si nasconde una questione economica? Significativa inoltre è la rivelazione che l’anziano che frequentava nei giorni scorsi ha fatto al quotidiano Il Piccolo, raccontando che Liliana si lamentava del marito e parlava di «sudditanza», tanto che probabilmente la donna era «al limite della sopportazione e sull’orlo di lasciarlo». . Secondo Visintin "i telefonini hanno registrato tutto". "Sono distrutto", aggiunge, ma anche "tranquillo", ho chiesto che vengano verificati tutti i miei movimenti di quel giorno.

