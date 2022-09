Trova le figlie a letto con la madre e le picchia. Il fratello chiama il 113

Uomo trova a letto la moglie e le figlie, in preda a raptus picchia la donna. Il figlio chiama il 113 e lo fa arrestare

I Carabinieri della Stazione di Capraia e Limite, in provincia di Firenze, ieri 7 settembre, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, indiano, per l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia. A chiedere aiuto è stato il figlio che ha chiamato il 113: "Aiuto, papà litiga con la mamma! Venite presto", dopo aver difeso inutilmente la mamma dalle botte del padre.

In passato l'uomo aveva già picchiato la donna, la dinamica dei fatti



I fatti si sono svolti a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. Da una prima ricostruzine, l'uomo dopo essere rientrato in casa in stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche, ha trovato la moglie e le due figlie, che dormivano sul suo letto. In preda all'ira, ha preso di mira la donna afferrandola per i capelli e facendole sbattere la testa contro il muro, per poi scaraventare giù dal letto le figliolette, facendole cadere a terra.



Le urla hanno svegliato il figlio maggiore che, accorso in camera da letto, ha provato a difendere la madre e le sorelle. L'uomo avrebbe dunque aggredito anche lui, colpendolo con calci. La donna e i figli sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dove si trovano tuttora per essere sottoposti ad accertamenti sanitari.



Il 35enne è stato invece arrestato e, al termine delle formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Firenze 'Sollicciano', a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi ulteriori provvedimenti. La donna ai carabinieri ha riferito: "Non era la prima volta che mi aggrediva finora non l'ho mai denunciato".