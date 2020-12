Trovata valigia con resti umani all'interno. Nei pressi del carcere di Firenze

Una macabra scoperta è stata fatta nei pressi del carcere di Solliciano, vicino alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. I carabinieri, in seguito ad una segnalazione, hanno ritrovato una valigia, al suo interno c'erano resti umani in stato di "saponificazione". Il ritrovamento è stato effettuato fortuitamente dal proprietario del terreno, il quale ha poi avvisato le autorità. La valigia, a modello rigido, è stata abbandonata tra il perimetro del carcere fiorentino e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

L'area di campagna dov'era la valigia è stata delimitata e sono partite le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e della compagnia Firenze Oltrarno. Dalle prime notizie sembra che i resti fossero in stato di saponificazione, un processo che si verifica quando un cadavere rimane a lungo in condizioni di elevata umidità e scarsità di ossigeno. Un processo che comunque ha bisogno di mesi per compiersi. Adesso le indagini dovranno cercare di dare un nome a quei resti e infine una degna sepoltura.