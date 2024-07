Trovato un farmaco in grado di impedire il progresso del tumore alla prostata: lo studio

Un nuovo farmaco che può rallentare il progresso del tumore alla prostata, uno dei più diffusi tra la popolazione maschile italiana

Uno studio clinico di Aranote, che ha coinvolto 670 pazienti, ha trovato un farmaco in grado di impedire il progresso del tumore alla prostata. Questo è possibile unendo e combinando due terapie: quella darolutamide e quella di deprivazione androgenice (Adt). Potrebbe, quindi, essere stata scoperta una possibile "cura" per quello che il tumore più frequente nella popolazione maschile italiana. Il farmaco studiato, il darolutamide, si aggiunge a tutte quelle possibilità terapeutiche che puntano a ritardare la progressione del tumore verso la forma resistente alla castrazione. Come riporta il quotidiano La Repubblica, il farmaco studiato è già stato approvato su pazienti metastatici in combinazione all'Adt e alla chemioterapia. Il nuovo studio, però, dimostra il suo vantaggio in associazione anche alla sola Adt, ampliando le possibilità di impiego. Il passaggio successivo è quello di presentare i dati alle agenzie regolatorie del farmaco per estenderne l’indicazione.