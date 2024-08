Truffa un'anziana signora e le ruba 300mila euro in gioielli: in carcere una ragazza di 20 anni

Truffa una donna anziana sottraendole gioielli per 300mila euro. Ragazza 20enne incensurata in carcere

Una ragazza di appena 20 anni è finita in carcere per aver truffato una donna anziana portandole via gioielli per un valore di 300mila euro. Per convincere la 94enne ha finto che servissero dei soldi alla nipote. Al telefono con i carabinieri di Cagliari, la donna anziana ha spiegato che per la nipote avrebbe fatto di tutto. Per questo, quando un finto carabiniere l'ha chiamato invitandola a pagare subito una grossa cauzione per la nipote arrestata, consegnando tutto ciò che aveva a una giovane donna che si era presentata in casa, la 94enne ha dato prima 2mila euro in contanti e poi i gioielli appartenuti alla famiglia da generazioni. In tutto 300mila euro. La truffatrice, 20enne di Napoli e incensurata, credeva di aver fatto "il colpo della vita". Invece, i militari della compagnia di Cagliari l'hanno scoperta, individuata e condotta in carcere.

La cattura della truffatrice

I carabinieri, una volta saputo della vicenda capitata all'anziana signora, hanno agito subito. Per prima cosa hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza dell'abitazione della 94enne e poi hanno setacciato i video del locale terminal imbarchi del porto di Cagliari. Proprio qui, hanno individuato la giovane tra i passeggeri che erano saliti sul traghetto Cagliari - Napoli, allertando i militari dell'Arma napoletani. Così, la donna è stata individuata tra le centinaia di passeggeri e turisti che affollavano il porto. È stata bloccata, perquisita e tutto il bottino recuperato. Sarà riconseganto nei prossimi giorni all'anziana signora vittima prima della truffa e poi del furto.