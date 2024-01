Trump di nuovo presidente? Una chance per l'integrazione europea

Un nuovo mandato Trump: opportunità o minaccia per l'Italia? Report

La corsa alla Casa Bianca è appena iniziata e nessuno può oramai escludere un possibile ritorno di Donald Trump. I sondaggi lo danno in vantaggio rispetto al suo probabile avversario democratico, il presidente uscente Joe Biden. Termometro Politico ha condotto un sondaggio approfondito per analizzare le prospettive degli italiani riguardo a una potenziale nuova presidenza Trump e le possibili implicazioni per il nostro Paese.

Tra gli intervistati, il 12,8% ritiene che tale evenienza comporterebbe cambiamenti minimi o insignificanti, mentre la maggioranza si è divisa tra coloro che vedono questa eventualità in modo positivo e coloro che ne sono più scettici, con una leggera inclinazione verso i primi.

Il 32,4% degli intervistati sostiene che una nuova elezione di Trump sarebbe positiva poiché rappresenterebbe un freno all'agenda progressista e globalista, ritenuta dannosa in diversi settori. Per il 13,1%, la prospettiva positiva si basa sulla convinzione che l'Europa debba assumere un ruolo più indipendente, specialmente nella difesa, contribuendo così a una maggiore integrazione europea. Dall'altra parte, il 25,4% degli intervistati esprime preoccupazione per i potenziali effetti negativi di una presidenza Trump, associandoli a un possibile arretramento nei diritti, nella tolleranza e nell'integrazione sociale. Un altro 13,1% ha indicato il timore che il suo isolazionismo potrebbe danneggiare l'economia italiana e favorire una disgregazione dell'Europa.